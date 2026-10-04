Появились новые кадры последствий удара по Северному мосту в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

Появились новые кадры последствий удара по Северному мосту в Киеве. На месте прилётов фиксируют крупные воронки, движение по мосту на данный момент частично остановлено.
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