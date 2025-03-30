Цыганским семьям выдали 2 квартиры – Следственный комитет проводит проверку

ВН

Владимир Никитин

Товарищ Бастрыкин! Наведите Вы наконец порядок в этих ГНИЛЫХ ВОПРОСАХ! Чиновников, причастных к этому беспределу, НА ЗОНУ С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ!!! Незаконных мигрантов - на их историческую родину, законных с оформлением рабочей визы не более, чем на один год, цыган заставить работать официально, платить налоги и т.д. Видимо только Вы способны на то, чтобы заставить соблюдать ЗАКОН... ВСЕ ДИАСПОРЫ запретить, как НЕЗАКОННЫЕ ОПС! Торопитесь, пожалуйста, иначе боюсь последствия могут быть непоправимыми- терпение у РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ БЕСКОНЕЧНОЕ!!!