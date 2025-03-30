Успехи России Главе Следственного комитета Александру Ивановичу Бастрыкину пришлось обратить внимание на то, что творится в Самарской области: мало у нас было историй с квартирами, которые выдают мигрантам, так теперь ещё цыганским семьям выдавать начали! Люди уже просто отчаялись найти справедливость у себя в регионе, но, к счастью, отреагировали в Москве, в Следственном комитете.
Цыганским семьям выдали 2 квартиры – Следственный комитет проводит проверку
Комментарии
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ВХ
Валерий Хальзев
Эти нарушения будут происходить постоянно до тех пор,пока тех,кто выдавал эти квартиры,не пристроят на хозяйственные харчи лет на 5-8 срока.С конфискацией. Иначе НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!
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18 час.
Иван Щукин
А что, наш новый губернатор не в курсе что творится в Самарской области!?
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17 час.
ВН
Владимир Никитин
Товарищ Бастрыкин! Наведите Вы наконец порядок в этих ГНИЛЫХ ВОПРОСАХ! Чиновников, причастных к этому беспределу, НА ЗОНУ С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ!!! Незаконных мигрантов - на их историческую родину, законных с оформлением рабочей визы не более, чем на один год, цыган заставить работать официально, платить налоги и т.д. Видимо только Вы способны на то, чтобы заставить соблюдать ЗАКОН... ВСЕ ДИАСПОРЫ запретить, как НЕЗАКОННЫЕ ОПС! Торопитесь, пожалуйста, иначе боюсь последствия могут быть непоправимыми- терпение у РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ БЕСКОНЕЧНОЕ!!!
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17 час.
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