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Почти 15% россиянок даже дома не могут находиться без прически и маникюра

Почти 15% россиянок даже дома не могут находиться без прически и маникюра

Многие женщины за последние пять лет стали чаще делать процедуры красоты самостоятельно. 33% опрошенных умеют делать большинство процедур дома, но все равно чаще обращаются в салоны красоты, а 28% стали реже ходить к мастерам с появлением удобных гаджетов и видео-туториалов.

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