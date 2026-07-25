Украина на грани: солдат ВСУ раскрыл, на что готовы жители страны ради мира Бывший боец ВСУ раскрыл, на что готовы в Украине ради скорейшего завершения конфликта. Он сообщил, что граждане уже давно готовы уступить Донбасс для сохранения мира. Украинские граждане и военнослужащие готовы на территориальные уступки ради скорейшего завершения боевых действий. Об этом сообщил ТАСС бывший солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Липка. Ранее мужчина перешёл на сторону Российской Федерации. По его словам, в обществе растёт стремление остановить гибель людей и действия киевской хунты. «Народ на Украине уже очень длительное время согласен к территориальным уступкам, только чтобы это всё остановилось, прекратилось: остановить смерть, исчезновение людей, остановить этот режим. Обычные гражданские, военные, что интересно, именно военные [готовы] попрощаться с остатками Донбасса. Никто из военных не хочет границ 14-го года, 91-го года. Об этом уже давным-давно никто не говорит. Просто остановить. Вот о чём люди говорят», – рассказал Владимир Липка. Ранее Липка сообщил, что принял решение покинуть ВСУ после просмотра эфира финской активистки Салли Райски. Она ведёт проект «Украина пропадает без вести» в соцсетях. По словам бывшего военного, после знакомства с проектом он начал переписку с организаторами, а затем стал искать возможность попасть на территорию России. В итоге мужчина оказался в РФ в результате спецоперации военной контрразведки. в России сформировали специальные отряды тяжёлых огнемётных систем для выполнения наиболее важных задач в зоне СВО,

Юрий Ильинов

Вслед за портами Одессы пришла очередь Киева Бывший актер Зеленский играет в политические игры очень шаблонно. К своей поездке на сходку «семерки» во французский Эвиан он приурочил массовые налеты на Москву. Там он козырял перед военными спонсорами фото горящего нефтеперерабатывающего завода. Сейчас он отправился в США просить у Трампа денег и оружия – и снова распорядился усилить атаки на российские регионы. Но, похоже, просчитался. Российские Генштаб поймал просроченного на противоходе. Перед отъездом в США Зеленский напустил туману: предсказал эскалацию, если Россия не согласится на условия Украины, и намекнул на некий новый мирный план США, который может быть реализован зимой. Еще до смены военного руководства Зеленский утвердил франко-британский «40-дневный план» давления на Россию, то есть план ударов по нашим тылам. Пик ударов пришелся на 24 июля. ВСУ запустили почти 600 дронов, в том числе порядка 60 – по Питеру, а также ударили ракетой по заводу в Кирове, где погибли шестеро человек и десятки ранены. Российский Генштаб не стал дожидаться дальнейших волн беспилотных и ракетных ударов со стороны ВСУ и ответил так, как положено: кратно более мощно и чувствительно. Как написал в своем канале военный эксперт Владислав Шурыгин со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы, 24 июля осуществлен массированный ракетный удар по Киеву и области. По сообщениям с мест, по целям были выпущены до десяти ракет разных типов, в том числе баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые «Цирконы». В Сети появились кадры густого дыма над Киевом после прилетов. Куда именно прилетело – уточняется. Возможно, это только начало. Неслучайно новое руководство ВСУ предупредило, что российские Вооруженные силы завершили подготовку к массированным ударам по Киеву. Если эта информация верна, то украинскую столицу ждет такая же волна ударов, которую не пережила портовая инфраструктура Одессы и других черноморских городов Украины. О том, что российская разведка снабжает ракетные и беспилотные войска качественной информацией, можно судить по результатам ракетного удара по выставке беспилотных технологий под Киевом, куда съехались ведущие разработчики дронов не только Украины, но и иностранные поставщики. Прокуратура Украины уже сообщила о десяти погибших и сотне раненых. Скорее всего, жертв среди специалистов беспилотной отрасли гораздо больше. Как иронично заметил военный эксперт Борис Рожин, «практическая демонстрация высоких тактико-технических характеристик российских баллистических ракет прошла успешно». По предварительной информации, украинских и европейских дроноделов накрыли два «Циркона» и несколько «Искандеров». Зеленский хотел эскалации – и получил ее. Вот только он наверняка не учел, что у российского Генштаба на хотелки киевского экс-артиста есть свой контрплан. И вряд ли его реализация Зеленскому понравится.