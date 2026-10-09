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Аргументы недели

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Почти 70 ДТП произошло на дорогах Ленобласти за последние 24 часа

Почти 70 ДТП произошло на дорогах Ленобласти за последние 24 часа

На трассах Ленинградской области 8 октября зафиксировано 66 дорожно-транспортных происшествий. За аналогичный период в Санкт-Петербурге произошло 285 аварий.

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