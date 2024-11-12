Слушатели Центра профессиональной подготовки Управления МВД России по Томской области приняли участие в акции по оказанию помощи участникам специальной военной операции

Слушателями Центра профессиональной подготовки Управления МВД России по Томской области во взаимодействии с региональным отделением общероссийского общественного движения «Народный фронт» приняли участие в добровольческой благотворительной акции по плетению маскировочной сети для участников специальной военной операции, которая прошла на базе гимназии № 13 города Томска.
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