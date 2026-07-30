Сенатор Мурог: некоторые россияне могут получать две пенсии одновременно

Право на одновременное получение двух государственных пенсий имеют отдельные категории граждан — в частности, бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств при наличии не менее 15 лет гражданского стажа, 30 пенсионных баллов и достижении пенсионного возраста.