RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Сенатор Мурог: некоторые россияне могут получать две пенсии одновременно

Сенатор Мурог: некоторые россияне могут получать две пенсии одновременно

Право на одновременное получение двух государственных пенсий имеют отдельные категории граждан — в частности, бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств при наличии не менее 15 лет гражданского стажа, 30 пенсионных баллов и достижении пенсионного возраста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии