Нефть дорожает – Индия тратит резервы

Индия оказалась в очень сложной ситуации. С начала года её валюта быстро падает – более 7%. Причина простая и всем в мире уже понятная.
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