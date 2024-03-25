Слухи о переносе GTA VI, отмена контента для Overwatch 2, Resident Evil в открытом мире… Horizo...

Слухи о переносе GTA VI, отмена контента для Overwatch 2, Resident Evil в открытом мире…Horizon Forbidden West теперь на ПК, релиз GTA VI может задержаться, новые проблемы Dragon’s Dogma II, ответ Capcom на жалобы игроков, детали боевой системы «Смуты», Resident Evil 9 может стать игрой в открытом мире, в Helldivers II запретили секс, PvE-контент для Overwatch 2 отменён, как отбирают квесты в CD Project RED.