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Кардиолог Бокерия объяснила, как понять, что прием статинов наносит вред сердцу

Кардиолог Бокерия объяснила, как понять, что прием статинов наносит вред сердцу

По поводу приема статинов существует много страхов и заблуждений. Как говорят сами врачи, они часто сталкиваются с упорным нежеланием пациентов лечиться этими препаратами, и это несмотря на их эффективность, доказанную многими научными исследованиями.

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