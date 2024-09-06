В Казани пройдет фестиваль устойчивого развития

С 6 по 8 сентября в Казани состоится фестиваль «Выходные для будущего». Его организаторы планируют привлечь внимание горожан к теме устойчивого развития и вдохновить молодежь на осознанное отношение к окружающей среде и соблюдение принципов экологичного поведения.
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