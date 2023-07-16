Депутат Госдумы Кузнецов предложил разработать инфосистему «Я – папа» на «Госуслугах»

Сергей Терентьев

ООО "Госуслуги" закрыты с 25 марта 2016 г. Так что это нынче сайт по добыче персональных данных граждан мошенниками.Так же этим пользуются мошенники из ФССП которых всего 2 человек в реестре РФ это начальник и зам начальник управления ФССП, и с 5 июля 2022г. указ №425 президента РФ Путина В.В. это означает эта служба ФССП ликвидирована по всей стране и её не существует уже целый год, ибо у них нет никаких прав и полномочий и в целях мародерства и мошенничества вдят все в заблуждение и не подчиняются правительственным указам. И они игнорируют даже указ №425 В.В. Путина.