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Депутат Госдумы Кузнецов предложил разработать инфосистему «Я – папа» на «Госуслугах»

Депутат Госдумы Кузнецов предложил разработать инфосистему «Я – папа» на «Госуслугах»

В Госдуме предложили создать систему информирования для многодетных отцов и отцов-одиночек «Я — папа», которая будет работать на «Госуслугах».

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Комментарии
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Сергей Терентьев
ООО &quot;Госуслуги&quot; закрыты с 25 марта 2016 г. Так что это нынче сайт по добыче персональных данных граждан мошенниками.Так же этим пользуются мошенники из ФССП которых всего 2 человек в реестре РФ это начальник и зам начальник управления ФССП, и с 5 июля 2022г. указ №425 президента РФ Путина В.В. это означает эта служба ФССП ликвидирована по всей стране и её не существует уже целый год, ибо у них нет никаких прав и полномочий и в целях мародерства и мошенничества вдят все в заблуждение и не подчиняются правительственным указам. И они игнорируют даже указ №425  В.В. Путина.
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