В Калининградской области из-за шторма образовалась «ледяная сказка»

Интенсивное обледенение образовалось в результате штормовой погоды и понижения температуры на побережье Куршского залива под Калининградом, это напоминает настоящее «ледяное царство», и такая картина сохранится в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.
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