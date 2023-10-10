В Хабаровском крае начнут выпускать самолеты «Байкал»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Юрий Трутнев, провел совещание, посвященное проекту ЛМС-901 "Байкал" на Дальнем Востоке и его поставкам для авиакомпании "Аврора".