В Хабаровском крае начнут выпускать самолеты «Байкал»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Юрий Трутнев, провел совещание, посвященное проекту ЛМС-901 "Байкал" на Дальнем Востоке и его поставкам для авиакомпании "Аврора".
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