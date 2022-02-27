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Вера — в будущее

Вера — в будущее

Вера Алентова отпраздновала юбилей на сцене любимого Театра имени Пушкина, отыграв премьерный. Вера Алентова Геворг Арутюнян Вера Алентова отпраздновала юбилей на сцене любимого Театра имени Пушкина, отыграв премьерный спектакль «Мадам Рубинштейн».

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