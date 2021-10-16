Заноза

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Юрий Селиванов: Камни, летящие из стеклянного дома

Юрий Селиванов: Камни, летящие из стеклянного дома

Нынешняя израильская военная стратегия, построенная на «священном праве» этой страны бомбить кого угодно по своему выбору, представляет, в свете современных реалий, бОльшую угрозу самому Израилю, чем его противникам Согласно сообщениям СМИ,  израильская авиация в очередной раз атаковала территорию Сирии:     «Воздушной атаке подвергся завод по переработке фосфатов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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