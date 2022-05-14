Лайшев о критике Тихонова в адрес Тутберидзе: «Этери Георгиевна – разумный человек и великий тренер. Не может быть, чтобы она хотела кого-то уничтожить»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал резкие высказывания четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова в адрес тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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