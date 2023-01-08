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Глава парламента Крыма Константинов: имущественные заявления киевской власти, относящиеся к Крыму, «высосанные из пальца»

Глава парламента Крыма Константинов: имущественные заявления киевской власти, относящиеся к Крыму, «высосанные из пальца»

Глава крымского Государственного совета Владимир Константинов заявил о том, что высказывания киевских властей, которые касаются имущественных претензий, относящихся к Крыму, «высосанные из пальца».

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