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Закон, порядок, государство

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Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией

В этот день в 2003 году Организация Объединенных Наций открыла для подписания Конвенцию ООН против коррупции, которая была ратифицирована Россией.

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