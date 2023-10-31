Bloomberg сообщило о провале мирного саммита Украины на Мальте из-за Израиля

Страны Глобального Юга в ходе прошедшего на минувших выходных мирного саммита на Мальте не проявили интереса к предложенной Украиной «мирной формуле», поскольку их внимание было сосредоточено на палестино-израильском конфликте.
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