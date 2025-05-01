Брошенные своим командованием боевики ВСУ попали в плен русским военным в Горнале.Офицер группировки «Север» с позывным Витязь рассказал о сдавшихся в плен украинских боевиках, которых командование бросило под Горналем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии