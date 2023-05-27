Подозреваемого в сожжении Корана жителя Волгограда доставили в Чечню

Жителя Волгограда Никиту Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана, доставили в СИЗО Грозного<strong>Жителя Волгограда Никиту Журавеля, который подозревается в сожжении Корана возле мечети, доставили в СИЗО города Грозный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии