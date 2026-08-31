Юрист Георгиева: авторство подписи может определить экспертиза

Если человек специально поставил в расписке о долге не свою подпись, это не освободит его от необходимости вернуть средства, рассказала в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
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