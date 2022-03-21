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Уайт о преемнике на посту главы UFC: «Кормье не потянет эту работу»

Президент UFC Дэйна Уайт определился с преемником на посту главы промоушена. «Есть определенная формула насчет того, что мы делаем, и почему мы столь успешны.

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