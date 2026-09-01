В Тбилиси активисты вышли на антироссийскую акцию

Акцию против прибывающих в Грузию россиян провели во вторник в Тбилисском международном аэропорту представители оппозиционного «Единого национального движения» провели акцию против прибывающих в Грузию россиян.
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