Осада Газы, слова Элияху, обращение ЕК, приглашение Гольдштейна, произраильский релокантский марафон

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил о полном окружении 700-тысячного города Газа, одного из древнейших на планете: "Сегодня силы ЦАХАЛ из пехотной бригады «Голани» окружили город Газа, вышли к морю и удерживают позиции.