В WhatsApp появилась функция набора номера прямо в приложении

Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на значок «+» во вкладке «Звонки».В приложении WhatsApp для iPhone появилась новая функция — набор номера телефона без предварительного добавления его в контакты.
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