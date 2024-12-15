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В WhatsApp появилась функция набора номера прямо в приложении

В WhatsApp появилась функция набора номера прямо в приложении

Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на значок «+» во вкладке «Звонки».В приложении WhatsApp для iPhone появилась новая функция — набор номера телефона без предварительного добавления его в контакты.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Такая функция есть и в андроид.
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16 час.

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