Сколько осталось жить Зеленскому? Кадыров улыбнулся, отвечая

Влад Владимиров

У шайтанов нет иных мест для их обитания... Зеленка выбрал его там добровольно сам. Ему на всех и вся плевать. Ему всегда было важно лишь его процветание... Но он же , как говорят, "одноизвиленный"... Поэтому ему это не понять.