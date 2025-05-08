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Царьград

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Сколько осталось жить Зеленскому? Кадыров улыбнулся, отвечая

Сколько осталось жить Зеленскому? Кадыров улыбнулся, отвечая

Президента Украины многие хотят видеть либо за решёткой, либо в ещё более тесном и тёмном месте. Причём значительная часть таких недоброжелателей, если не большая, находится даже не в России.

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Комментарии
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Влад Владимиров
У шайтанов нет  иных мест для их обитания... Зеленка выбрал его  там добровольно сам. Ему на  всех и вся плевать. Ему всегда было важно лишь его процветание... Но он же , как говорят, &quot;одноизвиленный&quot;... Поэтому ему это не понять.
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