Психолог назвала основные причины развода после рождения ребенка

Психолог назвала основные причины развода после рождения ребенкаПочему так происходит и можно ли сохранить отношения, 8 ноября рассказала «Известиям» перинатальный психолог, эксперт по подготовке к зачатию, материнству и ЭКО Лидия Кутузова.