Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Сатин
    В стране очень эффективная система налогооблажения: бюджет наполнен и никто не понимает за что платят налоги. Вместо ...Налог на потребле...
  • Antanas
    Не пускать пока не поздно.👍👍👍👍👍."Забывчивость дор...
  • Бобкина Татьяна
    Неужели в стране нет грамотных людей, которые смогли бы разработать такую систему налогообложения, что бы её можно бы...Налог на потребле...

"Бессмысленная и странная реакция", - в Федерации мигрантов России раскритиковали Думскую инициативу

"Бессмысленная и странная реакция", - в Федерации мигрантов России раскритиковали Думскую инициативу

Politiki.net 81K подписчиков Мы граждане России только позволили себе обсудить инициативу поступившую на рассмотрение в Государственную Думу - о запрете приезжим работать в такси, школах и больницах, а президент Федерации мигрантов Вадим Коженов ее уже "зарубил".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Степан Капуста
Если &quot;нашествие&quot; этих агрессивных чужаков не остановить, их станет множество не только в такси, школах и больницах, но и в органах власти. Нашей власти. Вот тогда бороться с ними будет уже невозможно.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх