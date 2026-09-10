Медведев заявил о разочаровании в бывших партнерах России

Дмитрий Медведев признался, что разочарован в ряде государств и политиков, от которых ожидал «большей умности», и привел в пример Европу, не пожелавшую понять обеспокоенность России из-за расширения НАТО.
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