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ДумаТВ

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Медведев заявил о разочаровании в бывших партнерах России

Медведев заявил о разочаровании в бывших партнерах России

Дмитрий Медведев признался, что разочарован в ряде государств и политиков, от которых ожидал «большей умности», и привел в пример Европу, не пожелавшую понять обеспокоенность России из-за расширения НАТО.

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