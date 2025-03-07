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Маск согласился с тем, что Европа участвует в геноциде украинского народа

Маск согласился с тем, что Европа участвует в геноциде украинского народа

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением пользователя социальной cети Х о том, что заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксена по Украине указывает на причастность Европы к геноциду.

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