Маск согласился с тем, что Европа участвует в геноциде украинского народа

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением пользователя социальной cети Х о том, что заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксена по Украине указывает на причастность Европы к геноциду.
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