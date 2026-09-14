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Царьград

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Арахамия объявил дату голосования о снятии Кравченко 15 сентября

Арахамия объявил дату голосования о снятии Кравченко 15 сентября

15 сентября Верховная рада Украины решит судьбу генпрокурора Руслана Кравченко. Его отставка связана с проведением операции "Карфаген", где были замешаны прокуратурские сотрудники.

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