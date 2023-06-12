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Рогов сообщил, что продолжаются тяжелые бои в районе Времевского выступа в Запорожской области

Рогов сообщил, что продолжаются тяжелые бои в районе Времевского выступа в Запорожской области

Тяжелые бои между российскими силами и украинскими боевиками продолжаются в районе Времевского выступа, расположенного в Запорожской области.

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