Группировка нелегально помогала иностранцам получить российское гражданство Елена ГалицкаяФедеральная служба безопасности (ФСБ) России разоблачила группировку, занимавшуюся легализацией мигрантов из Афганистана и Средней Азии в России через фиктивные браки.
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