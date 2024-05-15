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Группировка нелегально помогала иностранцам получить российское гражданство

Группировка нелегально помогала иностранцам получить российское гражданство

Группировка нелегально помогала иностранцам получить российское гражданство Елена ГалицкаяФедеральная служба безопасности (ФСБ) России разоблачила группировку, занимавшуюся легализацией мигрантов из Афганистана и Средней Азии в России через фиктивные браки.

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