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Тульские новости

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Рядом с Тульской областью уничтожили 76 дронов ВСУ

Рядом с Тульской областью уничтожили 76 дронов ВСУ

В результате действий ПВО уничтожено 76 украинских дронов. Боевая работа расчетов продолжается.В ночь на 20 сентября соседняя с Тульской Московская область подверглась массированному удару украинских дронов.

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