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«Зенит» убрал из заявки на сезон сразу четырех футболистов основной команды, включая Ерохина

«Зенит» убрал из заявки на сезон сразу четырех футболистов основной команды, включая Ерохина

«Зенит» убрал из заявки на сезон полузащитников Александра Ерохина и Ильзата Ахметова и защитников Дмитрия Чистякова и Сергея Волкова.

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