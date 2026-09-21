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SUSANIN

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В Ижевске водитель авто сбил электровелосипедиста на пешеходном переходе

В Ижевске водитель авто сбил электровелосипедиста на пешеходном переходе

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске под колёса автомобиля попал водитель электровелосипеда. ДТП произошло 20 сентября около 15:05 напротив дома № 20 на улице 10 лет Октября, сообщили в ГАИ Удмуртии.

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