Лабораторию по производству мефедрона закрыли в Московской области

В Московской области правоохранительные органы провели крупную операцию по борьбе с наркомафией. В результате обыска на арендованном коттедже в одном из садоводческих товариществ было обнаружено оборудование для производства мефедрона.
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