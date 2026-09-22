Опубликовано видео с пожаром в ТЦ в Стерлитамаке, где погибли три человека

При пожаре в торговом центре в Стерлитамаке погибли три человека. Опубликовано видео.В башкирском Стерлитамаке произошел пожар в торгово-сервисном комплексе «Солнечный».
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