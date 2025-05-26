ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Воробьев
    А что, написать название бренда русскими буквами ВОЛГА нельзя?Авторы новой «Вол...
  • Gennady Domnenko
    А когда наши снимут ограничения на нанесение ударов, например, по базе Рамштайн, или по Рурметалл.Мерц заявил о сня...
  • Ирина Галивец
    Пусть они не долетят до хохляндии!Нидерланды заверш...

Экипаж бомбардировщика Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ

Экипаж бомбардировщика Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанес удар по пункту временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх