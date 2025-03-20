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«Мы задыхались от дыма и слышали крики людей, которым гады резали горло». Откровенное интервью с выжившей в «Крокусе»

«Мы задыхались от дыма и слышали крики людей, которым гады резали горло». Откровенное интервью с выжившей в «Крокусе»

Женщина признается, что до сих пор иногда плачет и никогда не сможет забыть тот кошмарный вечер 22 мартаПенсионерка Любовь Багаева — одна из тех, кто вечером 22 марта пришел на выступление любимой группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл», но вместо этого получил душевные раны на всю жизнь.

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