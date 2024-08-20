СК попросил генерала Попова ознакомиться с материалами дела до 21 августа

Следственный комитет РФ подал в военный суд ходатайство о том, чтобы установить срок ознакомления с материалами уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, до 21 августа включительно.