Роналду расплакался после поражения «Аль-Насра» в финале Кубка короля

Клуб португальца проиграл по итогу серии пенальти.Pr Scr youtube.com--> Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду несколько минут рыдал после поражения команды в финальном матче Кубка короля Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля».
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