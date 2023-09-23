Подрыв Каховской гидроэлектростанции был направлен на формирование угрозы биологической безопасности.
Попова заявила, что Каховскую ГЭС взорвали для угрозы биологической безопасности
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Сначала создали много биолабораторий,Потом оценили опасность и решили смыть всю заразу-следы от биоматериалов водой днепровской.Теперь пришла пора подорвать плотину кременчугской ГЭС. Там еще есть другая лаборатория по течению Днепра.Поток воды смоет 49 населенных пунктов.Их придется сдать России.Пусть она строит новые.
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13 час.
Алина
Удивляться не приходится. Страна тупых, бездарных бандеронациков способна на любую подлость и рада таким успехам. Разума нет, всё у них в голове перепутано. А вот предупредить их от более гнусных поступков следует и это не слова, а полное уничтожение их.
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11 час.
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