Попова заявила, что Каховскую ГЭС взорвали для угрозы биологической безопасности

Сначала создали много биолабораторий,Потом оценили опасность и решили смыть всю заразу-следы от биоматериалов водой днепровской.Теперь пришла пора подорвать плотину кременчугской ГЭС. Там еще есть другая лаборатория по течению Днепра.Поток воды смоет 49 населенных пунктов.Их придется сдать России.Пусть она строит новые.

Алина

Удивляться не приходится. Страна тупых, бездарных бандеронациков способна на любую подлость и рада таким успехам. Разума нет, всё у них в голове перепутано. А вот предупредить их от более гнусных поступков следует и это не слова, а полное уничтожение их.