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Татар-информ

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В Казани открылся XXXV Международный смотр-конкурс дипломных архитектурных работ

В Казани открылся XXXV Международный смотр-конкурс дипломных архитектурных работ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» 12 октября в Центре уникального мастерства (ЦУМ) открылась выставка XXXV Международного смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству.

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