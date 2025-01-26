Винер заявила, что не против выступлений россиян в нейтральном статусе

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер изменила свою позицию. Теперь она больше не против выступлений российских спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях.
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