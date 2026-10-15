Участники стартовавшего 15 октября в Брюсселе саммита Евросоюза приняли решение отложить рассмотрение очередного пакета финансовой помощи Украине на второй день – в пользу обсуждения критической ситуации в энергетике и дискуссии о семилетнем бюджетном плане ЕС .