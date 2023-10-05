В семи городах Кузбасса пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Областные ярмарки в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности традиционно состоятся в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, Междуреченске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии