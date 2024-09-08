Что может быть общего у монашек, девушек лёгкого поведения, палача и автомеханика?

Монахини и Девушки лёгкого поведения. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita). Казалось бы, что может быть общего у монашек и девушек лёгкого поведения, или же у палача и предсказательницы? Правильно, на первый взгляд ровным счётом ничего, но если внимательно присмотреться к данной серии фотографий, на которой запечатлены абсолютно разные люди, то, глядя на них, можно найти некое сходство в позах и выражениях лиц.